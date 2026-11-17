Қазақстандық актер Испанияда халықаралық марапатқа ие болды
Фестиваль қорытындысы бойынша «Sicko» фильмі үш аталымда жеңіске жетті.
Қазақстандық театр және кино актері, Астана қаласындағы Музыкалық жас көрермен театрының әртісі Аян Өтепберген Испанияның Тенерифе аралында өткен X Isla Calavera халықаралық фантастикалық кинофестивалінде «Үздік актер» жүлдесін иеленді.
Өнер иесі бұл марапатқа «Sicko» фильміндегі рөлі үшін лайық деп танылды. Қазылар алқасы актердің шеберлігін жоғары бағалап, кейіпкер бейнесін әсерлі сомдағанын, драма мен юморды ұтымды үйлестіре білгенін атап өтті.
Фестиваль қорытындысы бойынша «Sicko» фильмі үш аталымда жеңіске жетті. Атап айтқанда, картина «Үздік толықметражды фильм», «Үздік актер» және «Үздік костюмдер» жүлделеріне ие болды.
Айта кетейік, Isla Calavera халықаралық фантастикалық кинофестивалі жыл сайын Канар аралдарында ұйымдастырылады. Биыл мерейтойлық оныншы фестиваль 6-15 қараша аралығында өтті.
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