Шыңғыс Әрінов референдумға қатысып, өз таңдауын жасады
Дауыс беру күні еліміздің барлық өңірлерінде Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері де республикалық референдумға қатысып жатыр.
Бүгiн 2026, 09:02
БӨЛІСУ
63Фото: ТЖМ баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі, генерал-лейтенант Шыңғыс Әрінов республикалық референдумға қатысып, дауыс берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ТЖМ басшысы Астана қаласындағы ҚР Президенттік орталығы ғимаратында орналасқан №176 сайлау учаскесінде өз таңдауын жасады.
