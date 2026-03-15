Шыңғыс Әрінов референдумға қатысып, өз таңдауын жасады

Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
ТЖМ баспасөз қызметі
Фото: ТЖМ баспасөз қызметі

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі, генерал-лейтенант Шыңғыс Әрінов республикалық референдумға қатысып, дауыс берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ТЖМ басшысы Астана қаласындағы ҚР Президенттік орталығы ғимаратында орналасқан №176 сайлау учаскесінде өз таңдауын жасады.

Дауыс беру күні еліміздің барлық өңірлерінде Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері де республикалық референдумға қатысып жатыр.

Ең оқылған:

