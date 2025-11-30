Шымкентте Ұлы Отан соғысына қатысқан соңғы ардагер қайтыс болды

Ұлы Отан соғысының соңғы ардагері Мұраталы Төлепбергенұлы 100 жасында Шымкентте қайтыс болды. Ол Бресттен Германияға дейін шайқасып, ерлігі үшін марапатталған, деп хабарлайды BAQ.KZ OTYRAR сайтына сілтеме жасай отырып.
27 қарашада қаладағы Ұлы Отан соғысының соңғы ардагері Мұраталы Төлепбергенұлы Шымкентте қайтыс болды. Майдандағы батырлық сапар. Осы жылдың мамыр айында ардагер қос мерейтойын – 100 жасқа толуын және Ұлы Жеңістің 80 жылдығын атап өтті. Ол 1943 жылы 18 жасында соғысқа аттанып, 339-шы танкке қарсы артиллерия бөлімшесінде радист болып қызмет етті.\
Қазақстандық жауынгер қиын жауынгерлік жолдан өтті: Бресттен Германияға дейін, Украина мен Польшада шайқасты. Жеңістен кейін ол тағы бес жыл бойы әскерде қызмет етті.
Батылдығы үшін марапаттар: Мұраталы Төлепбергенұлы ерлігі үшін 2-ші дәрежелі Отан соғысы орденімен, сондай-ақ «Ерлігі үшін», «Варшаваны азат еткені үшін» және «Германияны жеңгені үшін» медальдарымен марапатталды. Ардагер өмірінің соңғы жылдарында тұрған Түлкібас ауданында толық әскери құрметпен жерленді.