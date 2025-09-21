Шымкентте мешіт өртенді

Шымкентте құтқарушылар мешіттегі өртті сөндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Бүгін Шымкент қаласының 112 пультіне Әл-Фараби ауданы, Б. Саттарханов көшесінде орналасқан мешіттің шатырынан өрт шыққаны туралы қоңырау түсті, - деп жазылған хабарламада.
Қаланың ТЖД жедел қызметтері шатырдың ағаш конструкцияларын ашып, өрт ошағын сөндіріп, жедел жұмыс істеді. Зардап шеккендер жоқ.
ТЖМ өрт қауіпсіздігін сақтаудың қатаң қажеттілігін еске салды.
Еске сала кетейік, бір апта бұрын дәл осындай жағдай қаладағы К. Әділбеков көшесінде орналасқан мешітте болған еді. Ол кезде де құтқарушылар дереу жетіп, шатырдағы ағаш конструкцияларды бұзып, өртті сөндірді.