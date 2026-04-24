Шымкентте есірткі таратып жүрген адам ұсталды
Полиция есірткі тарату арналарының жолын кесу бағытындағы жұмысты жалғастырады.
Кеше 2026, 23:40
Фото: polisia.kz
Профилактикалық іс-шаралар барысында полиция қызметкерлері қала аумағында есірткі заттарын таратумен айналысқан ер адамның заңсыз әрекетінің жолын кесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Анықталғандай, күдікті психотроптық заттарды жасырын орындарға қойып кету тәсілімен өткізген.
Тексеру кезінде одан таратуға дайындалған психотроптық заттары бар 72 орама табылып, тәркіленді.
Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Күдікті қамауға алынды.
Сонымен қатар полиция азаматтарды жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және жолда барынша мұқият болуға шақырды.
Ең оқылған:
- Арыққа құлаған адам өлімі: Нөсерлеткен жаңбыр Алматының әлсіз тұсын қалай әшкереледі?
- Атыраудағы қанды қылмыс: Тергеуде жантүршігерлік жаңа деректер белгілі болды
- Жалақы кешіктірілсе, өтемақы талап ете аласыз – заңгер жауабы
- Күшті теңге – төмен инфляция: Ұлттық валютаның нығаюы неге тиімді?
- Айналымға жаңа 20 мың теңге шығатын болды