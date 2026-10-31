Швеция Ресей спортшыларының Еуропаға кіру ережесін қатаңдатуды ұсынды
Стокгольм Еурокомиссияны өтініш берушінің азаматтығына қарай виза беруден бас тартуға мүмкіндік беретін ортақ ережелерді шұғыл әзірлеуге шақырды.
31 Қазан 2026, 05:18
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31 Қазан 2026, 05:1831 Қазан 2026, 05:18
157Фото: depositphotos.com
Швеция Еурокомиссияға Ресей мен Беларусь спортшыларына халықаралық жарыстарға қатысу үшін виза беруді шектеу туралы ұсыныс жолдады. Стокгольмнің пікірінше, екі елдің спортшылары Украинадағы соғыс аяқталғанға дейін халықаралық турнирлерге қатыспауы керек.
Швеция Мемлекеттік кеңсесінің хабарлауынша, хатта Еуропалық одақ аясында Ресей мен Беларусь атынан жарыстарға қатысатын адамдарға визалық талаптарды біріздендіру ұсынылған.
Сондай-ақ Стокгольм Еурокомиссияны өтініш берушінің азаматтығына қарай виза беруден бас тартуға мүмкіндік беретін ортақ ережелерді шұғыл әзірлеуге шақырды.
Жаңа заңнама қабылданғанға дейін Швеция қолданыстағы визалық талаптарды қатаң қолдану жөніндегі ЕО-ның ортақ нұсқаулығын әзірлеуді ұсынады.
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