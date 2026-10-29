Орындықтар ұшып, депутаттар төбелесті: Армения парламентінің отырысы жаппай төбелеске айналды
Парламенттегі айқаста орындықтар ұшып, жедел жәрдем шақырылды.
Армения парламентінің 29 қазандағы отырысы жаппай төбелеске ұласты. Биліктегі «Азаматтық келісім» партиясы мен оппозициялық «Күшті Армения» блогының депутаттары мәселені отырыс залында ушықтырып, содан кейін дәлізде шегіне жеткізді. Премьер-министр Никол Пашинян кінәні оппозицияға артып, әріптестерін көпшілік алдында қолдады, деп хабарлайды NEWS.am.
Бұл жанжал Аудит палатасы мүшесінің кандидатурасын талқылау кезінде орын алды. Бәрі биліктегі партия депутаты Тарон Чахоянның оппозициялық фракция көшбасшысы Нарек Карапетянның отбасы туралы қатал пікір айтуынан басталды.
Ауызша тартыс лезде қол жұмсауға ұласты. Бір сәтте Ұлттық жиналыстың вице-спикері Ваагн Алексанян орындықты жұлып алып, оппозициялық депутаттар жаққа қарай лақтырды.
Парламенттік тартыс мұнымен біткен жоқ. Оқиғаға қатысушылардың айтуынша, жанжалда бөтелкелер мен басқа да заттар қолданылған.
Қан, жыртылған киім және жедел жәрдем
Қақтығыстан кейін «Күшті Армения» депутаты Андраник Геворкянның мұрнынан қан кетті. Оның әріптесі Рубен Мхитарянның киімі жыртылып қалды.
Парламент ғимаратына жедел жәрдем көлігі келіп жетті.
Төрағалық етуші Рубен Рубинян залда болып жатқан оқиғаларға қарамастан, бірнеше минут бойы отырысты тоқтатпады. Кейін ол үзіліс жариялап, қауіпсіздік қызметкерлерін шақырды.
Алайда үзілістің өзі депутаттарды бірден тыныштандыра алмады. Мәселені анықтау парламент дәліздерінде бопсалау және былапыт сөздермен жалғасты.
Армения Премьер-министрі Никол Пашинян төбелестен кейін билік партиясы депутаттарының әрекетін айыптаған жоқ.
«Барлық жауапкершілікті оппозицияға жүктеймін, «Азаматтық келісім» партиясы депутаттарының әрекеттерін құптаймын және оларға қолдау білдіремін», – деді ол журналистерге.
Пашинян зорлық-зомбылықты айыптайтынын, бірақ «Азаматтық келісім» фракциясының әрекеттерін қолдайтынын айтты. Оның нұсқасы бойынша, оппозиционерлер өздерін өте дөрекі ұстап, жанжалды өздері тудырған.
«Егер қайтадан шабуыл жасаса, қайтадан соққы алады»
Билік фракциясының хатшысы Володя Акопян да әріптестерінің ұстанымынан қайтқан жоқ.
Ол оппозицияны депутаттардың сөз сөйлеуіне кедергі келтіруге тырыса береді деп айыптап, билік өкілдері физикалық шабуылдарға төзуге міндетті емес екенін мәлімдеді.
«Егер тағы да шабуыл жасаса, тағы да қайтарады», – деді Акопян.
Журналистер оған вице-спикер Ваагн Алексанянның басқа депутатқа орындық лақтырып жатқаны көрсетілген бейнежазбаны еске салды.
Акопян бұл шабуылға қайтарған жауап болғанын айтты. Оның айтуынша, егер оппозиционерлер билік партиясының өкілдерін қайтадан ұруға тырысса, олар тағы да тойтарыс береді.
Оппозицияның бұл оқиғаға қатысты өз нұсқасы бар.
Депутат Вагинак Варданов билік өкілдері жағдайды қасақана қақтығысқа жеткізді деп мәлімдеді.
Оның айтуынша, Ваагн Алексанян орындық лақтырды, ал депутат Айк Конджорян әріптестерін тыныштандыруға тырысудың орнына жанжалдың белсенді қатысушысына айналды.
Варданов Андраник Геворкян жерге құлап қалғаннан кейін де оны ұруды жалғастырғанын алға тартады.
«Жатқан адамды ұрғаны ерлікке жатпайтынын көрсетеді», – деді депутат.
Ол өзі негізгі төбелес кезінде отырыс залынан тыс жерде болғанын қосты.
«Күшті Армения» көшбасшысы Нарек Карапетян да оппозицияға тағылған айыптарды жоққа шығарды.
«Кімнің арандатушы екені бәріне түсінікті», – деді ол журналистерге.
Карапетянның Чахоянды бірінші болып ұруға тырысқаны туралы мәлімдемелерге қатысты оппозиционер қазір егжей-тегжейін талқыламайтынын айтты.
Оның айтуынша, мұндай оқиғалар әртүрлі елдердің парламенттерінде болып тұрады, бірақ бұл төбелесті азаматтардың бақылағаны ерекше өкінішті.
«Неге үзіліс жарияламады?»
Депутат Месроп Манукян болған оқиғаға Ұлттық жиналыстың басшылығын кінәлады.
Оның пікірінше, төрағалық етуші ахуал ушыға бастаған кезде отырысты дереу тоқтатып, күзет шақыруы тиіс еді.
«Ұлттық жиналыстың төрағасы үзіліс жарияламады, демек ол өз орнында емес. Сұрақ туындайды: неге Ұлттық жиналыстың төрағасы атқарып отырған лауазымына сүйене отырып, үзіліс жарияламады? Екінші сұрақ: ол неге қауіпсіздік қызметін өзі шақырмады?» – деді Манукян.
Ол қақтығыс кезінде мемлекеттік мүлікке зақым келтірілгенін және бөтелкелер мен орындықтарды алғашқылардың бірі болып билік партиясының өкілі Ваагн Алексанян лақтырғанын алға тартады.
«Әрине, біздің тарапымыздан да сондай әрекет қайталанды», – деп мойындады депутат.
Манукян болған оқиғаны жоспарланған арандатушылық деп есептейді және шамамен он минутқа созылған төбелестің бейнежазбаларын мұқият зерттеуге шақырды.
Төбелестен кейін депутаттар бірін-бірі кінәлауын жалғастырды
Отырыс қайта басталған кезде Рубен Рубинян жауапкершілікті Нарек Карапетянға жүктеді.
«Өзіңізбен болған оқиғаға тікелей жауапты өзіңізсіз. Депутаттың сөзіне араласып, барлығын бастаған өзіңіз», – деді ол.
Рубинян оппозициялық депутаттардың көмекшілері дәлізде билік партиясының өкілдеріне шабуыл жасауы мүмкін екендігі туралы мәлімет алғанын хабарлады.
Алайда ол бұл айыптауларды әзірге растай алмады.
«Бұл шынымен болды деп кесіп айтпаймын. Ақпаратты әлі тексеруім керек», – деп атап өтті ол.
Ол тексеру жүргізуді тапсырып, егер мәліметтер расталса, қатысы бар көмекшілердің парламентке кіруіне тыйым салынатынын ескертті.
Айта кетейік, бұған дейін Арменияда сегіз айда туу көрсеткіші 2,6 пайызға төмендегені хабарланды.
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