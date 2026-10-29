Жалақы өссе де, неге халық байымай отыр? Мемлекет жәрдемақыны кімдерге береді?
29 Қазан 2026, 19:44
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29 Қазан 2026, 19:4429 Қазан 2026, 19:44
149Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Жолдауында халықтың табысын арттыру, әлеуметтік көмекті қайта қарау және елде ауқымды құрылыс жобаларын жүзеге асыру мәселелерін көтерді.
Алайда экономикалық өсім неге қарапайым халықтың қалтасынан сезілмейді? Жалақының өсуі қымбатшылықты жеңе ала ма? Жаңа мектептер, ауруханалар мен инфрақұрылымға бөлінетін миллиардтар қаншалықты тиімді жұмсалады?
SarapSoz бағдарламасының бүгінгі қонағы – Құрылтай депутаты Ерлан Саиров. Депутатпен Президент Жолдауындағы экономикалық бастамаларды және олардың халықтың тұрмысына ықпалын талқыладық.
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