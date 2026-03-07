Шұғыл эвакуация: Шығыс Қазақстанда жаңа туған егіздерді құтқару үшін авиациялық жедел жәрдем әуеге көтерілді
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Зайсан ауданынан нәрестелерді тасымалдау бойынша күрделі операция сәтті өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып.
Шығыс Қазақстан облысының шалғай ауданынан авиациялық жедел жәрдем шақыру туралы хабарлама келді. Жаңа туған егіздерге шұғыл, жоғары білікті көмек қажет болды, оны тек Өскемендегі мамандандырылған медициналық мекемеде ғана көрсетуге болады. Жағдайдың күрделі сипатын және мұқият тасымалдау қажеттілігін ескере отырып, ұшақты пайдалану туралы шешім қабылданды.
Ұшқыштар Руслан Ағламбеков, Азамат Қабден және Айдар Мамырхановтан тұратын «Казавиаспас» экипажы тез арада қауіпсіз жерге көтерілді. Авиациялық жедел жәрдем дәрігерлері Жұлдыз Абулова мен Татьяна Сергеевамен бірге олар ана мен нәрестелердің облыстық әкімшілік орталығына қауіпсіз ұшуын қамтамасыз етті.
Өңірдегі ауа райының қолайсыздығына қарамастан, Төтенше жағдайлар министрлігінің ұшқыштары жас пациенттерді облыстық аурухана дәрігерлерінің қарауына сәтті жеткізу арқылы тағы да өз біліктіліктерін растады. Қазіргі уақытта егіздер мамандардың қарауында, - деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі.