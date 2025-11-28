Шри-Ланкада мектептер жабылып жатыр

Шри-Ланкада ел бойынша болған су тасқыны мен көшкін салдарынан қаза тапқандар саны 56-ға жетті. Осыған байланысты үкімет барлық мемлекеттік мекеме мен мектептерді уақытша жауып тастады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
AP басылымының мәліметінше, 600-ден астам үй зақымданған.
Ел өткен аптадан бері қатты жауын-шашын мен қатты ауа райымен күресіп келеді. Дәрігерлер мен төтенше жағдай қызметтерінің мәліметінше, бейсенбі күні қатты жаңбырлар үй, егіс алқаптары мен жолдарды су басып, көшкіндерге себеп болды.
Орталық таулы шай өсірілетін аймақтардағы Бадулла және Нувара Элия қалаларында бейсенбі күні 25-тен астам адам көшкіннен қаза тапқан. Сонымен қатар осы аудандарда 21 адам із-түзсіз жоғалып, 14 адам жарақат алған.
Елдің басқа бөліктерінде де көшкіннен адамдар қаза тапты.
Ауа райының нашарлауына байланысты үкімет жұма күні барлық мемлекеттік мекеме мен мектептердің жұмысын уақытша тоқтатқанын хабарлады.
Қатты жаңбырдың салдарынан көптеген су қоймасы мен өзендер арнасынан асып, жолдарды жауып тастады. Құздар, саздар және ағаштар жолға және теміржол жолдарына құлағандықтан, билік жолаушылар пойыздарын тоқтатып, кейбір жолдарды жабуға мәжбүр болды.