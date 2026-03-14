ШҚО-дағы өзендерде мұз жару жұмыстары жүргізілді
Кеше 2026, 23:27
105Фото: Скриншот
Шығыс Қазақстан облысы өзендерінде көктемгі су тасқыны кезінде мұз кептелістерінің алдын алу үшін мұз жару жұмыстары жүргізілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мұндай профилактикалық шаралар бүгін Алтай ауданы аумағындағы Бұқтырма өзені бойында өтті.
Мамандардың мәліметінше, өзендегі мұзды бұзу жұмыстары 21 160 шаршы метр аумақты қамтыды. Жалпы, осындай жұмыстар облыстың бірнеше учаскесінде жүргізу жоспарланған.