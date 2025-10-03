ШҚО-да жол қозғалысына уақытша шектеу енгізілді

"ҚазАвтоЖол" ҰК Шығыс Қазақстан облысында ауа райына байланысты көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылғы 3 қазан күні сағат 01:30-дан бастап Шығыс Қазақстан облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты «Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катон-Қарағай – Рахман қайнары» автожолының 6-66 шақырымында (Ушанов ауылы – Серебрянск қаласы аралығы) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада.
Жол жағдайына қатысты қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 байланыс орталығынан білуге болады.