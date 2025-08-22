ШҚО-да пойыз екі әйелді қағып кетті: біреуі қаза тапты

Шығыс Қазақстан облысында пойыз екі әйелді қағып кетіп, оның біреуі қаза тапты, деп хабарлады BAQ.KZ тілшісі.
Қайғылы жағдай 22 тамыз күні таңертең Коршунова – Өскемен-1 аралығында болған.
Пойыз машинисі теміржол бойында шыға келген екі әйелді байқап, жедел түрде тежегішті басқан, - деп жазылған ҚТЖ хабарламасында.
Алайда апаттың алдын алу мүмкін болмаған. Олардың бірі алған жарақатынан қаза тауып, екіншісі ауруханаға жеткізілді.
ҚТЖ қаза тапқан әйелдің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтады және зардап шеккен адамның тез сауығып кетуін тілейді. Компания азаматтарды теміржол маңында жүру ережелерін қатаң сақтап, барынша мұқият әрі сақ болуға шақырады, – делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Қарағанды тұрғынын пойыз қағып кеткен болатын.