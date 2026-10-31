ШҚО-да Өскемен – Алтай тасжолының бір бөлігі ашылды
Ушановское ауылынан Алтай қаласына дейінгі жол учаскесінде көліктің барлық түрінің қозғалысына рұқсат берілді.
31 Қазан 2026, 14:13
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31 Қазан 2026, 14:1331 Қазан 2026, 14:13
188Фото: ©BAQ.KZ архив
Шығыс Қазақстан облысында республикалық маңызы бар «Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катонқарағай – Рахман қайнары» автожолының бір бөлігінде көлік қозғалысы қайта жанданды.
Жолдың барлық көлік түрі үшін ашық екені хабарланды.
31 қазанда сағат 10:40-та 7-шақырымнан 166-шақырымға дейінгі аралықта, яғни Ушановское ауылынан Алтай қаласына дейінгі учаскеде қозғалыс қалпына келтірілді.
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