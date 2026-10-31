ШҚО-да Өскемен – Алтай тасжолының бір бөлігі ашылды

Ушановское ауылынан Алтай қаласына дейінгі жол учаскесінде көліктің барлық түрінің қозғалысына рұқсат берілді.

31 Қазан 2026, 14:13
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архив 31 Қазан 2026, 14:13
31 Қазан 2026, 14:13
188
Фото: ©BAQ.KZ архив

Шығыс Қазақстан облысында республикалық маңызы бар «Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катонқарағай – Рахман қайнары» автожолының бір бөлігінде көлік қозғалысы қайта жанданды.

Жолдың барлық көлік түрі үшін ашық екені хабарланды.

31 қазанда сағат 10:40-та 7-шақырымнан 166-шақырымға дейінгі аралықта, яғни Ушановское ауылынан Алтай қаласына дейінгі учаскеде қозғалыс қалпына келтірілді.

Ең оқылған:

Наверх