Шетелдік азамат қазақстандықтарды телефон арқылы алдаған
Киберполиция Шымкент тұрғындары құрбаны болған алаяқтық схеманың бетін ашты
Алматыда қашықтан алаяқтық жасады деген күдікпен шетелдік азамат ұсталды.
Алаяқтық схема қалай жұмыс істеді?
Полицияның мәліметінше, қаскөйлер телефон қоңыраулары арқылы әрекет еткен. Олар өздерін банк немесе мемлекеттік орган қызметкері ретінде таныстырып, азаматтарды ақшаларын «қауіпсіз шоттарға» аударуға көндірген. Психологиялық қысымға шыдамаған тұрғындар жинаған қаражаттарынан айырылып отырған.
Қанша адам зардап шекті?
Қазіргі уақытта алаяқтықтың үш дерегі анықталды. Жалпы шығын көлемі шамамен 8 млн теңгені құрады.
Схемаға кімдер қатысқан?
Тергеу барысында ақшаның Алматыда тұратын төрт шетелдік студенттің атына ашылған шоттарға түскені белгілі болды. Олардың банк карталары ақша аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін «транзит» ретінде пайдаланылған.
Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Іс бойынша тергеу амалдары жалғасуда.
Полиция ескертуі
Құқық қорғау органдары азаматтарды бейтаныс тұлғалардың қоңырауына сенбеуге және олардың нұсқауымен ақша аудармауға шақырады. Полиция мынаны ескертеді: банк және мемлекеттік орган қызметкерлері телефон арқылы ақша аударуды талап етпейді.
Еске салайық, бұған дейін Өскеменде халықаралық іздеуде жүрген алаяқ ұсталды.
