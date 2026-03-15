Шекарасыз референдум: ОРК дауыс беру учаскелері туралы негізгі мәліметті жариялады
Еліміздегі барлық 10 388 учаскеде дауыс беру процесі басталды.
Бүгiн 2026, 09:03
Орталық референдум комиссиясы облыстық, республикалық маңызы бар қалалар мен елордалық комиссиялардың деректеріне сүйене отырып, еліміздегі барлық 10 388 учаскеде дауыс беру процесі басталғанын мәлімдейді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ашық учаскелер сағат 07:00-де ашылды. Жекелеген 92 учаскеде дауыс беру сағат 06:00-де басталды.
Дауыс беру құқығы бар азаматтардың жалпы саны - 12 461 796 адам. Қазақстанның шет елдердегі өкілдіктері жанынан 54 мемлекетте 71 учаске ұйымдастырылды.
Азаматтардың өтініші бойынша барлығы 17 514 есептен шығару куәліктері берілді.
