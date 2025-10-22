Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Шағын бизнес алдағы үш жылда тексеруден босатылады

Бүгiн, 16:00
153
Бөлісу:
gov.kz
Фото: gov.kz

Үкімет жаңа Салық кодексіне біртіндеп көшу мақсатында шағын және микробизнес өкілдеріне қатысты алдыңғы жылдардағы салық тексерістерінен бас тарту туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов мәлімдеді.

Оның айтуынша, бұл қадам кәсіпкерлерге жаңа ережелерге бейімделуге мүмкіндік береді.

Біз 1 қаңтардан бастап жаңа өмірді таза парақтан бастаймыз. 2023, 2024 және 2025 жылдарға тексеріс жүргізілмейді. Шағын бизнес үшін бұл – үш жылдық талап қою мерзіміне тең уақыт. Сондай-ақ камералдық тексерістер, есептіліктерді салыстыру немесе басқа дереккөздермен сәйкестендіру шаралары да жасалмайды. Бірақ бір ерекшелігі бар – резидент еместердің табыстары бұл тәртіпке кірмейді, – деді Біржанов Мәжіліс кулуарында.

Сонымен бірге тексерістер тек:

егер қылмыстық іс қозғалған болса;

немесе салық төлеушінің өзі тексеру жүргізуді сұраған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Мораторий көктемге дейін: Үкімет жанармай бағасын ұстап тұруға уәде берді
Келесі жаңалық
Атырау облысында 12 жасар баланы қағып өлтірген автобус жүргізушісіне үкім шықты
Өзгелердің жаңалығы