"Сергек" камерасына оқ атқан жамбылдық жігіт жауапкершілікке тартылды

Бүгiн, 08:10
121
gov/kz
Фото: gov/kz

Байзақ аудандық соты бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру фактісі бойынша М.-ға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Сот 2025 жылдың желтоқсанында азамат М.-ның "Сарыкемер-Түймекент-Ақшолақ" тасжолында пневматикалық мылтықпен оқ атып, "Сергек" бұзушылықтарды автоматты түрде тіркеу камерасына қасақана зақым келтіргенін анықтаған.

Сотта құқық бұзушы өзінің кінәсін толық мойындады. Сондай-ақ келтірілген залалдың ішінара өтелгені туралы хабарлаған.

Ал жәбірленуші тарап залалдың толық көлемде өтелмегенін көрсетіп отыр.

М.-нің кінәсі хаттамамен, полицияның хабарламасымен, жәбірленушінің жазбаша арызымен және құқық бұзушының айғақтарымен дәлелденді.

Сот кінәні мойындауын жеңілдететін мән-жай ретінде таныды, ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ.

ӘҚБтК 147-1-бабы 1-бөлігінің санкциясы 50 АЕК мөлшерінде айыппұл салуды не 5 тәуліктен 20 тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуды көздейді, – деп жазылған Жамбыл облыстық сотының әлеуметтік желідегі ресми парақшасында.

Сот қаулысымен М. ӘҚБтК 147-1-бабының 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, оған 196 мың теңге көлемінде айыппұл тағайындалған.

Қаулы заңды күшіне енген.

