Сербия президенті Александр Вучич отставкаға кететінін мәлімдеді
Вучичтің президенттік өкілеттігінің екінші мерзімі 2027 жылы аяқталуы тиіс еді.
Сербия президенті Александр Вучич 27 қыркүйекте қызметінен отставкаға кететінін жариялады. Ол 25 қазанда өтетін кезектен тыс парламенттік сайлауға қатысып, премьер-министр лауазымына үміткер болмақ.
DW порталының жазуынша, Вучичтің президенттік өкілеттігінің екінші мерзімі 2027 жылы аяқталуы тиіс еді. Сербия Конституциясына сәйкес, бір адам президент болып екі мерзімнен артық сайлана алмайды. Вучич бұған дейін отставкаға кететінін мәлімдегенімен, оның нақты күнін қыркүйекте жариялады.
9 қыркүйекте Сербия парламенті таратылып, 25 қазанға кезектен тыс сайлау тағайындалған болатын. Вучич биліктегі Сербия прогрессивті партиясы (SNS) бастаған «Біріккен Сербия» тізімін басқарады. Сайлауда бұл тізім жеңіске жеткен жағдайда, ол премьер-министр қызметіне үміткер болатынын мәлімдеді.
Вучичтің отставкасынан кейін парламент төрайымы Ана Брнабич президент міндетін атқаратын болады. Сербия заңнамасына сәйкес, президенттің отставкасынан кейін елде кезектен тыс президент сайлауы да өткізілуі тиіс.
Вучич елде студенттер бастаған үкіметке қарсы наразылықтар жалғасып жатқан кезде қызметінен кетіп отыр. Жаппай шерулер 2024 жылдың қарашасында Нови-Сад қаласындағы теміржол вокзалы шатырының құлауынан 16 адамның қаза табуынан кейін басталған. Наразылық білдірушілер билікті сыбайлас жемқорлық және басқа да заң бұзушылықтарға жол берді деп айыптайды, ал билік бұл айыптауларды жоққа шығарады.
Ең оқылған:
- Еңбекке арналған ғұмыр: 30-50 жыл жұмыс істеген азаматтар марапатталды – фоторепортаж
- Үсік, тұман және найзағай: 27 қыркүйекте барлық өңірде дауылды ескерту жарияланды
- Мбаппенің голы Зидан басқарған Франция құрамасына алғашқы матчта жеңіс әкелді
- Еңбек күні қарсаңында Премьер-министр Олжас Бектенов «Еңбек – ел мұраты» іс-шарасына қатысты
- Жаңа Қорғаныс министрі тағайындалды