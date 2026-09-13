Семейдегі сауда орталығында әйелдің аяғы эскалаторға қысылып қалды
Зардап шеккен әйел медициналық көмек көрсету үшін жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.
13 Қыркүйек 2026, 22:20
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13 Қыркүйек 2026, 22:2013 Қыркүйек 2026, 22:20
210Фото: depositphotos.com
Семейдегі сауда орталықтарының бірінде әйелдің аяғы эскалаторға қысылып қалды. Оған ТЖМ құтқарушылары көмек көрсетті.
Оқиға туралы хабарлама 112 пультіне түскен. Жедел-құтқару жасағының қызметкерлері гидравликалық құралдың көмегімен 1990 жылы туған әйелдің аяғын эскалатордан босатты.
Зардап шеккен әйел медициналық көмек көрсету үшін жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.
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