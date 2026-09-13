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  • Семейдегі сауда орталығында әйелдің аяғы эскалаторға қысылып қалды

Семейдегі сауда орталығында әйелдің аяғы эскалаторға қысылып қалды

Зардап шеккен әйел медициналық көмек көрсету үшін жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.

13 Қыркүйек 2026, 22:20
АВТОР
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depositphotos.com 13 Қыркүйек 2026, 22:20
13 Қыркүйек 2026, 22:20
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Фото: depositphotos.com

Семейдегі сауда орталықтарының бірінде әйелдің аяғы эскалаторға қысылып қалды. Оған ТЖМ құтқарушылары көмек көрсетті.

Оқиға туралы хабарлама 112 пультіне түскен. Жедел-құтқару жасағының қызметкерлері гидравликалық құралдың көмегімен 1990 жылы туған әйелдің аяғын эскалатордан босатты.

Зардап шеккен әйел медициналық көмек көрсету үшін жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.

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