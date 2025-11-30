Семейде жүк көлігі жолдағы полицейді қағып кете жаздады

Семей қаласында полицейлер мен қоғамдық бақылау өкілдері жолдың бұзылуына себеп болатын жүк көліктерін анықтау үшін кезекті рейд жүргізді. Тексеру барысында салмақ нормасын асырып жүрген жүргізушілер анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Құқық қорғаушылардың айтуынша, рұқсат етілген салмақтан асқан ауыр көліктер облыстағы жолдардың мерзімінен бұрын жарамсыз болуына әсер етеді. Рейдтер ірі габаритті техниканың қозғалысын, оның ішінде аспалы көпір арқылы өтуді бақылауға көмектеседі.
Рейд кезінде бірқатар жүргізуші салмақ өлшеуден бас тартып, оқиға орнынан қашып кетуге тырысқан.
Бір жүргізуші артық жүкті түсіру үшін тұрғын үйдің қасына топырақты төгіп кетті. Сол кезде қоршауды зақымдаған. Одан бөлек, полиция талабын елемей, қозғалысты жалғастырып, полицейді қағып кете жаздады, – деп хабарлады облыстық ПД.
Жүргізуші дер кезінде ұсталды. Оған бірден бірнеше бап бойынша әкімшілік хаттама толтырылды: рұқсат етілген салмақты асыру; қоғамдық аймақты ластау; полиция талабына бағынбау. Көлік айыптұраққа орналастырылды.