Семейде құрылыс алаңынан адам сүйектері табылды

Табылған сүйек қалдықтары сараптамаға жіберілді, олардың шығу тегі мен жерленген уақыты анықталып жатыр.

1 Тамыз 2026, 17:49
АВТОР
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istockphoto.com 1 Тамыз 2026, 17:49
1 Тамыз 2026, 17:49
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Фото: istockphoto.com

Семей қаласында бұрынғы «Пищевик» стадионының орнында жүргізіліп жатқан құрылыс алаңынан адам сүйектерінің қалдықтары табылды. Бұл ақпаратты полиция растады.

Оқиға орнына құқық қорғау органдарының қызметкерлері келіп, табылған сүйек қалдықтарын алып, сараптамаға жіберді.

Алынған сүйек қалдықтары олардың шығу тегі мен жерленген мерзімін анықтау үшін сараптамаға жолданды, – деп хабарлады полиция.

Құқық қорғау органдары тұрғындарды адам сүйектеріне ұқсас қалдықтар табылған жағдайда өз бетінше әрекет етпеуге және бірден ішкі істер органдарына хабарлауға шақырды.

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