"Семей орманы" резерватының қызметкерлері сирек кездесетін сілеусінді видеоға түсірді

"Семей орманы" мемлекеттік табиғи резерватының қызметкерлері қорғалатын аумақта мекендейтін сирек кездесетін сілеусінді бейнежазбаға түсіріп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жыртқыш Бөкебай филиалына қарасты Шадрухин орманшылығы аумағында жоспарлы тексеріс барысында көзге түскен. Резерват қызметкерлері оны видеоға түсіруге мүмкіндік алған.
Сілеусіндер жасырын, негізінен түнгі өмір салтын ұстанады және адам көзіне өте сирек түседі. Сондықтан мұндай бақылаулар жиі бола бермейді. Мамандардың айтуынша, сілеусіннің орманда болуы экожүйенің саулығы мен табиғи ортаның өміршеңдігін көрсетеді, ал жыртқыштың аңшылық қабілеті экологиялық тепе-теңдікті сақтауда маңызды рөл атқарады.
Резерват аумағында аң аулауға қатаң тыйым салынған. Мұндай қорғау шаралары табиғи байлықтарды сақтауға және сирек кездесетін жануарлар түрлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Әрбір тірі ағза – орман экожүйесінің ажырамас бөлігі, ал оларды қорғау – баршамыздың ортақ міндетіміз, – деп еске салды "Семей орманы" әкімшілігі.