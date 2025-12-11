Саясат, салықтар және цифрлық мемлекет: 2025 жылы Қазақстан қалай өзгерді?

2025 жылы Қазақстан саяси жүйені қайта құрудан бастап, тікелей сайлаудың кейбір элементтерінен бас тарту, фискалдық саясатты қатаңдату, бизнес үшін ақшаның қымбаттауы және цифрлық технологиялар мен жасанды интеллекттің басқарудағы рөлін күшейтуге дейінгі күрделі әрі көбіне ауыр шешімдер кезеңіне кірді. BAQ.KZ-ке пікір білдірген сарапшылар осы процестердің елді қалай өзгертіп жатқанын және неге олардан бас тарту мүмкін болмай тұрғанын түсіндірді.
«Шамадан тыс сайлаудан» басқарылатын саяси модельге көшу
Газиз Әбішевтің бағалауынша, 2025 жыл биліктің соңғы жылдары қабылданған шешімдерді қайта қарау және саяси жүйенің тұрақты конфигурациясын іздеу талпынысының жалғасы болды.
2025 жылы Қазақстан соңғы екі-үш жылдың сабақтарын саралап, тұрақтырақ даму моделін іздеуді жалғастырды. Президент жолдауында парламент палаталарын біріктіріп, бір палаталы жүйеге көшу, сондай-ақ бірмандаттық округтерден бас тарту ұсынылды. Яғни депутаттар тек партиялық тізіммен сайланатын болады, – дейді саясаттанушы.
Сонымен қатар, жақында ғана азаматтардың қатысуын кеңейту қадамы ретінде ұсынылған аудан әкімдерінің тікелей сайлауының мақсаттылығы туралы сұрақтар да жария кеңістікке шыға бастады.
Бірқатар саясаткерлер аудан әкімдерінің тікелей сайлауын қайта қарау қажеттілігі туралы айта бастады. Билік жүйесінің өз ішінде “шамадан тыс сайлаушылық” кадр сапасын да, халықтың қатысу деңгейін де арттырмайды, керісінше аппаратты алаңдатып, орталықтандырылған басқарудың тиімділігін төмендетеді деген көзқарас күшейіп келеді, – дейді Әбішев.
Оның айтуынша, мәселе тек жеке нормаларды түзетуде емес, онжылдықтың басындағы оқиғалардан кейін қабылданған «институционалдық суретті» өзгерту талпынысында. Ал негізгі сұрақ – болашақ бірпалаталы парламенттің нақты қандай модельде құрылатыны.
Қорытынды модель әлі анықталған жоқ. Бірпалаталы парламент шамадан тыс әлсіз әрі тәуелді болуы да, керісінше тым күшейіп кетуі де мүмкін. Мемлекет басшысының өкілеттіктері қысқармайды, бізде күшті президенттік республика болып қала береді. Егер парламентке үлкен өкілет беріліп, бірақ ол конструктивті жұмысқа мүдделі болмаса, бұл конституциялық дағдарыстарға әкелуі мүмкін. Ал оның өкілеті тым шектеулі болса, тиімділігі де төмен болады. Сондықтан парламент әрі ықпалды, әрі жалпы мемлекеттік жүйеге үйлесімді кіріктірілген теңгерімді модель қажет, – деп атап өтеді саясаттанушы.
Оның сөзінше, жеке бағыт ретінде 2029 жыл және жоғарғы билік құрылымының болашақ конфигурациясы туралы мәселе тұр. Бұл мәселенің қалай шешілетіні жүйенің дамитынын немесе басқарылатын, бірақ тоқырауға ұшырайтын тұрақтылыққа кететінін айқындайды.
Саясаттанушы Аман Мамбеталиев парламенттік реформаның тек жоғарғы палатаны тарату мәселесімен шектелмейтінін атап өтеді.
Бұл реформаны тек Сенатты тарату аясында ғана қарастыруға болмайтынын түсіну маңызды. Мұнда өкілді билік тармағының бүкіл жүйесін терең және кешенді трансформациялау туралы сөз болып отыр. Қазіргі геосаяси және экономикалық тұрақсыздық жағдайында мемлекет әлдеқайда мобильді болуы тиіс, – дейді ол.
Оның айтуынша, бір палаталы модельге көшу мемлекеттік басқару динамикасын түбегейлі өзгертеді.
Бір палаталы парламентке көшу бүкіл жүйенің жұмыс логикасын өзгертеді. Палаталар арасындағы артық бюрократиялық кедергілер мен күрделі келісу рәсімдері жойылып, заңдарды жедел қабылдауға және уақыт талабына дер кезінде жауап беруге мүмкіндік туады. Сонымен бірге есеп берудің архитектурасы да өзгеруде: қос палаталы жүйе жиі «заң шығарушылық пинг-понг» эффектісін тудырды, мұнда нормативтік құқықтық актілердің сапасы үшін жауапкершілік бұлыңғыр болды, – деп атап өтті Мәмбеталиев.
Ол бұл өзгерістер тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесін әлсірету емес, оның эволюциясы екенін айтады.
Пропорционалды жүйе бойынша қалыптасатын бірыңғай парламент партиялар үшін жаңа мүмкіндіктер ашады және коалициялық мәдениетті дамытуға жағдай жасайды. Келісімге келу және ымыра табу қажеттілігі – заңдардың қоғамның кең топтарының мүддесін ескеруіне, бір күштің ғана ықпалында кетпеуіне кепіл бола алады, – дейді саясаттанушы.
Салықтар, тарифтер және мұнай есебінен жүргізілген «анестезияның» аяқталуы
Әлеуметтік-экономикалық салада 2025 жыл енді кейінге қалдыруға келмейтін, танымал емес шешімдерді қабылдау қажеттілігі туған кезең болды.
Қазақстан күрделі, ұзақ мерзімді шешімдер қабылдау қажеттілігіне келді. “Мәселені кілемнің астына сыпырып қою” немесе уақытша шаралармен проблемаларды жасыру енді мүмкін емес. Мемлекет салықтарды көтеріп, бюджет шығындарын қысқартып, салықтық әкімшілендіруді және азаматтардың шоттарын бақылауды күшейтуде, смартфондардың әкелінуін IMEI-мен байланыстыра отырып қатаң бақылау сияқты қосымша салалық шараларды енгізуде. Коммуналдық тарифтер босатылып жатыр, себебі бұған дейін мұнай рентасына тым ұзақ сүйенген жүйені түзету қажет. Мұнай енді бұрынғыдай мол кіріс әкелмейді, ал нарықтық модельге көшу орта таптың өмір сүру деңгейінің төмендеуімен қатар жүреді, бірақ бұдан қашып құтылу қиын, – дейді Әбішев.
Шын мәнінде, әңгіме модельдің өзгеруі туралы: арзан ресурстарға, жасырын субсидияларға және жұмсақ әлеуметтік «анестезияға» негізделген жүйеден қатаң, бірақ қаржылық тұрғыдан орнықты режимге көшу.
Қымбат ақша және бизнес үшін белгісіздік
Бизнес үшін 2025 жыл алдыңғыдан да ауыр болды. Негізгі себеп – базалық мөлшерлеменің жоғары болуы және соған байланысты несиелердің қымбаттауы.
Бизнес үшін 2025 жыл тіпті өткен жылдан да күрделі болды. Ұлттық банктің базалық мөлшерлемесі 18 пайызға дейін өсті, несиелер қымбаттап, қолжетімсіз бола түсті. Көптеген компания үшін несие алу үлкен мәселеге айналды. Сонымен қатар реттеушілердің талаптары күшейді, ал барлық кәсіпорындар бұл талаптарға сай келмейді, – дейді экономист Арман Байғанов.
Осыған қоса, жаңа Салық кодексін талқылау белгісіздіктің тағы бір деңгейін қосты.
Қазір жаңа Салық кодексіне дайындық жүріп жатыр, бизнес өзгерістердің немен аяқталатынын мұқият бақылауда. Фискалдық саясаттың қатаятыны қазірдің өзінде анық. ҚҚС-ның 12 пайыздан 16 пайызға көтерілуі тауарлар мен қызметтердің қымбаттауын, ал халықтың сатып алу қабілетінің төмендеуін білдіреді. Сонымен қатар ҚҚС төлеуші ретінде тіркелу міндетті болатын шекті деңгей төмендетілді, сол арқылы бұл талапқа шағын және орта бизнес субъектілерінің көбірек бөлігі түседі, – деп атап өтті Байғанов.
Оның айтуынша, ақша ағымдарын бақылау да күшейіп жатыр.
Фискалдық органдар халық пен кәсіпкерлердің аударымдарын белсендірек тексеруге кірісті. “Ашық” жұмыс істейтіндер үшін бұл ұзақ мерзімде бәсекенің әділдеу болуына әкелуі мүмкін. Бірақ “сұр схемаларға” үйренген бизнес үшін жағдай әлдеқайда қатаңдап барады, – дейді сарапшы.
Жағдайды сыртқы факторлар да қиындатады: геосаяси шиеленіс, санкциялар, логистиканың қымбаттауы және теңгеге қатысты тұрақсыз ресейлік рубль.
Әскери әрекеттер мен санкцияларға байланысты логистика әлі де қымбат, бағыттар ұзарып, тасымал шығындары өсіп жатыр. Ресей рублінің құбылмалығы біздің нарыққа әлі де қатты әсер етеді: рубльдің күшеюі ресейлік тауарларды қымбаттатады және белгілі бір деңгейде қазақстандық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыра алады, бірақ жалпы алғанда бизнес үшін белгісіздік өте жоғары, – дейді Байғанов.
Агросектор – өсім нүктесі және арзан ақшаларға сұраныс
Осындай жағдайда өсімнің тұрақты бағыттарының бірі аграрлық сектор болып отыр.
Соңғы жылдары аграрлық сектор жалпы экономикаға қарағанда жылдамырақ өсіп келеді. 2024 жылы АӨК-тегі өсім жалпыэкономикалық көрсеткіштерден шамамен екі-екі жарым есе жоғары болды. Салаға бюджеттен көбірек қаражат бағытталуда, ЖІӨ құрылымында ауыл шаруашылығының үлесі артып келеді. Бұл – оң үрдіс, – дейді экономист.
Алайда оның пікірінше, несие ресурстарының құнын қайта қараусыз және өңдеуге басымдық бермей бұл әлеует толық іске аспайды.
2026 жылға арналған негізгі міндет базалық мөлшерлемені қазіргі 18 пайыздан неғұрлым қолайлы деңгейге дейін төмендету деп есептеймін. Несиенің шамадан тыс қымбат болуы бірқатар компаниялардың болашақта нарықтан кетуіне әкеп соғуы мүмкін, ал даму қарқынын тежейді. Сонымен қатар мемлекет тек шикізат өндіруді ғана емес, жеңіл және тамақ өнеркәсібіндегі өңдеуді де күшейтуі қажет. Қосылған құны жоғары өңдеу секторындағы өсім азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, көрші елдерге экспортты ұлғайтуға көмектеседі, – деп атап өтті Байғанов.
Өңірлік басқару: шаруашылыққа бейім әкімдер мен жаңа KPI
Өңірлік деңгейде Газиз Әбішевтің байқауынша, айқын көрінбейтін, бірақ маңызды өзгерістер болды.
Әкімдіктер белгілі бір деңгейде көбірек дербестік алды, бірақ сонымен бірге жаңа KPI-лар мен тексерушілердің жоғары белсенділігі қысымын сезеді. Әкімдер бұрынғыдан әлдеқайда аз саяси тұлғаларға айналды. Қазір олар өңірлерінің дамуын көздейтін шаруашылыққа бейім менеджерлер деуге болады. Көптеген қалалар шынымен де көркейе түсті, бірақ өңірлердің экономикалық өнімділігі артты ма, бұл әлі ашық сұрақ, – дейді ол.
Осылайша акцент өңірлік көшбасшылардың саяси субъектілігінен басқарушылық және инфрақұрылымдық тиімділікке ауысып отыр. Бұл жалпы саяси жүйені «оңтайландыру» логикасына сәйкес келеді.
Жасанды интеллект және цифрлық сенім
Газиз Әбішевтің айтуынша, 2025 жылдың жеке бір үрдісі – жасанды интеллектті мемлекеттік басқару жүйесіне жаппай енгізу және шенеуніктердің цифрлық құралдарға тәуелділігінің артуы.
Қазір мемлекеттік басқаруда жасанды интеллектті енгізуге негіз қаланып жатыр. Шенеуніктер нейрожелілер мен цифрлық сервистерді жиі қолдана бастады: құжаттарды өз бетінше талдаудың орнына қысқаша мазмұн сұрайды, мәтіннің алғашқы нұсқасын да өзі жазбай, дайын жобаны алады. Цифрлық трансформация жүріп жатыр, ЖИ-ді процестерге енгізу әдістері әзірленуде, – дейді саясаттанушы.
Оның пікірінше, Қазақстандағы мобильді қосымшалар мен ЖИ құралдарының табысы қоғамдағы ерекше көңіл күймен тікелей байланысты.
Бізде азаматтар арасындағы горизонтальды сенім деңгейі төмен. Адамдар көбіне бір-біріне қарағанда бейтарап цифрлық жүйелерге көбірек сенеді. Сондықтан нейрожелілер мен алгоритмдер әділеттірек әрі объективті құрал ретінде қабылданады. Бұл тренд бұдан әрі күшейіп, неғұрлым көп салаға таралуы мүмкін, – дейді сарапшы.
Тұрақтау мен стагнация қаупінің арасындағы Қазақстан
Жалпы алғанда, 2025 жылғы саяси, фискалдық және технологиялық өзгерістер толыққанды реформа аяқталды дегенді білдірмейді, бірақ елдің неғұрлым қатаң әрі басқарылатын даму моделіне беталғанын көрсетеді. Мемлекет кейбір «демократиялық эксперименттерден» және арзан ресурстардан бас тартып жатыр, бизнес қымбат ақша жағдайында және күшейтілген бақылау аясында өмір сүруде, ал қоғам жиі цифрлық жүйелермен әрекеттесіп, оларға көп жағдайда көбірек сенеді.
Осы негізде шикізатқа тәуелді емес жаңа өсім драйверлерін іске қосу және саяси жүйенің теңгерімді моделін табу мүмкін бола ма – осының бәрі негізгі сұраққа жауап береді: 2025 жыл тұрақты тұрақтанудың бастауы бола ма, әлде ұзаққа созылатын басқарылатын стагнацияның кіреберісі ме?