Саяхаттап жүрген әйел 2,3 караттық алмаз тауып алды

АҚШ-тың Нью-Йорк қаласының тұрғыны Мишель Фокс Арканзас штатындағы "Алмаздар кратері" ұлттық паркіне саяхат кезінде 2,3 караттық алмаз тауып алып, оны үйлену сақинасына пайдалануды жоспарлап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Inform New York басылымына сілтеме жасап.
Магистратураны аяқтағаннан кейін Фокс әдейі Мерфрисборо қаласындағы "Алмаздар кратері" ұлттық паркіне барып, болашақ неке жүзігіне арналған тасты іздеген.
Некеде ақша таусылуы мүмкін, бірақ жұмыс істеуге деген дайындық ешқашан бітпейді, - деп түсіндірді ол өз таңдауының ерекше себебін.
Үш апта бойы ол тонналаған топырақты қолмен електен өткізген.
Бұл мен көргендердің ішіндегі ең нағыз алмаз болды, - деді Фокс.
Ол тасты сапардың соңғы күнінде тапқан. Адам тісіндей көлемдегі бұл алмаз 2025 жылы паркте табылған үшінші ең ірі тас болып отыр. Биыл мұнда келушілер жалпы 366 алмаз тапқан, оның 11-і бір караттан асады.
Фокс өз тапқан тасының атын "Фокс-Баллу" деп қойды – бұл оның және қалыңдығының тектерінің қосындысы. Енді тасқа қырланып, бірегей үйлену сақинасына айналу күтіп тұр.
Айта кетсек, бұл парк – келушілер тапқан асыл тастарды өзіне қалдыруға рұқсат етілетін әлемдегі жалғыз орын.