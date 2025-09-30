Саудиялықтар Трамптың құрметіне 1 миллиард долларға зәулім ғимарат тұрғызады

Саудиялық Dar Global құрылыс компаниясы 1 миллиард долларға Трамп Плаза Джидданы салуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл Трамп ұйымымен бірлескен екінші жоба, ол қаланың келбетін өзгертеді деп күтілуде, - делінген компанияның баспасөз хабарламасында.
Жоба Джидданың орталығында орналасады және мыналарды қамтиды:
Премиум тұрғын үй;
қызмет көрсетілетін пәтерлер;
А класындағы кеңсе кеңістігі;
эксклюзивті таунхаустар.
Қызыл теңіз жағалауындағы 47 қабатты люкс кешені мамыр айында алдын ала құрылыс жұмыстарына кірісті. Бұл жоба Сауд Арабиясының экономиканы әртараптандыруға бағытталған "Vision 2030" бағдарламасының бөлігі ретіндегі сәнді жылжымайтын мүлік секторының өсуі аясында жүзеге асып отыр.
Біз Сауд Арабиясындағы жұмыстарымызды кеңейткенімізді мақтан тұтамыз. Бұл жоба әлемдік деңгейдегі қонақжайлылықты, заманауи өмірді және серпінді іскерлік ортаны үйлестіре отырып, біздің жаңа, жайлы дүниеге деген көзқарасымызды бейнелейді, - деді Трамп ұйымының атқарушы вице-президенті Эрик Трамп.