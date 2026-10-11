Сәтбаев қаласындағы асфальт зауытында битум өртенді
Өрт 50 шаршы метр аумақты қамтыған, зардап шеккендер жоқ.
11 Қазан 2026, 10:46
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11 Қазан 2026, 10:4611 Қазан 2026, 10:46
64Фото: istockphoto.com
Ұлытау облысының Сәтбаев қаласындағы асфальт зауытының аумағында битум өртенді. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігі мәлімдеді.
Төтенше жағдайлар министрлігінің алғашқы бөлімшелері оқиға орнына жеткенде, битумның 50 шаршы метр аумақтағы шұңқырда жанып жатқаны анықталды.
Өртті сөндіру үшін арнайы өрт оқпандары қолданылды. Өрт сөндірушілердің жедел әрекетінің арқасында жалын толықтай сөндірілді.
Зардап шеккендер жоқ.