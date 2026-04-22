Сарапшы: Орталық Азия климаттық күн тәртібін инвестиция кезеңіне көшіруі керек

ОАЭО басшысы өңірлік ынтымақтастық пен климаттық қаржыландыруды күшейтуге шақырды

Бүгiн 2026, 16:20
Фото: саммит

Орталық Азияның өңірлік экологиялық орталығының (Орталық Азияның өңірлік экологиялық орталығы) атқарушы директоры Батыр Мамедов RES 2026 саммиті аясында өткен Орталық Азия климаттың өзгеруі жөніндегі конференциясының (ОАКӨК-2026) ашылуында өңір елдерін климаттық саясатты нақты инвестициялар мен жүйелі шешімдерге көшіруге шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Мамедовтың айтуынша, климаттың өзгеруі су ресурстарына, халық денсаулығына, азық-түлік жүйелеріне және жалпы экономикалық тұрақтылыққа тікелей әсер етіп отыр.

Біз климаттық тәуекелдердің күшейгенін, экстремалды ауа райы құбылыстарының жиілегенін, жердің деградациясын және ауыл шаруашылығына түсетін жүктеменің артқанын байқап отырмыз, - деді Батыр Мамедов.

Оның сөзінше, бұл тәуекелдер трансшекаралық сипатқа ие, сондықтан өңір елдері оларды бірлесіп шешуі тиіс.

Шешімдер ынтымақтастыққа, үйлестіруге және өңірлік серіктестікке негізделуі керек, - деді ол.

Мамедов Орталық Азия климаттық конференциясының өңірлік диалогты дамытудағы рөлін атап өтті.

Бұл алаң сенім қалыптастырып, ортақ басымдықтарды айқындауға және нақты бірлескен қадамдар жасауға мүмкіндік береді, - деді ол.

Оның айтуынша, Орталық Азия климаттық конференциясы 2026 стратегиялық құжаттардан нақты іс-қимылдарға көшу кезеңін білдіреді.

Бүгінде басты міндет - инвестициялар тарту, бейімделу шараларын күшейту және климаттық қаржыландыруды, оның ішінде жеке секторды тарту арқылы кеңейту, - деді Мамедов.

Сонымен қатар конференция аясында ландшафттарды қалпына келтіру, климаттық тәуекелдерді басқару, су-энергетикалық инфрақұрылым, жаңартылатын энергия көздері және климаттық қаржыландыру тетіктері талқыланатыны айтылды.

Мамедов климаттық саясаттың көпқырлы сипатына тоқталды.

Климаттық күн тәртібі тек экологиялық емес, сонымен қатар экономикалық және әлеуметтік мәселе, - деді ол.

Ол сондай-ақ өңірлік ынтымақтастықтың маңызын атап өтті.

Су, жердің деградациясы, тау экожүйелері және азық-түлік қауіпсіздігі сияқты мәселелер ұзақ мерзімді және бірлескен шешімдерді талап етеді, - деді сарапшы.

Еске салайық, бұған дейін Ингер Андерсен Орталық Азия экологиялық мәселелерді бірге шешуі керек екенін айтты. 

Ең оқылған:

