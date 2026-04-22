Сарапшы: Орталық Азия климаттық күн тәртібін инвестиция кезеңіне көшіруі керек
ОАЭО басшысы өңірлік ынтымақтастық пен климаттық қаржыландыруды күшейтуге шақырды
Орталық Азияның өңірлік экологиялық орталығының (Орталық Азияның өңірлік экологиялық орталығы) атқарушы директоры Батыр Мамедов RES 2026 саммиті аясында өткен Орталық Азия климаттың өзгеруі жөніндегі конференциясының (ОАКӨК-2026) ашылуында өңір елдерін климаттық саясатты нақты инвестициялар мен жүйелі шешімдерге көшіруге шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мамедовтың айтуынша, климаттың өзгеруі су ресурстарына, халық денсаулығына, азық-түлік жүйелеріне және жалпы экономикалық тұрақтылыққа тікелей әсер етіп отыр.
Біз климаттық тәуекелдердің күшейгенін, экстремалды ауа райы құбылыстарының жиілегенін, жердің деградациясын және ауыл шаруашылығына түсетін жүктеменің артқанын байқап отырмыз, - деді Батыр Мамедов.
Оның сөзінше, бұл тәуекелдер трансшекаралық сипатқа ие, сондықтан өңір елдері оларды бірлесіп шешуі тиіс.
Шешімдер ынтымақтастыққа, үйлестіруге және өңірлік серіктестікке негізделуі керек, - деді ол.
Мамедов Орталық Азия климаттық конференциясының өңірлік диалогты дамытудағы рөлін атап өтті.
Бұл алаң сенім қалыптастырып, ортақ басымдықтарды айқындауға және нақты бірлескен қадамдар жасауға мүмкіндік береді, - деді ол.
Оның айтуынша, Орталық Азия климаттық конференциясы 2026 стратегиялық құжаттардан нақты іс-қимылдарға көшу кезеңін білдіреді.
Бүгінде басты міндет - инвестициялар тарту, бейімделу шараларын күшейту және климаттық қаржыландыруды, оның ішінде жеке секторды тарту арқылы кеңейту, - деді Мамедов.
Сонымен қатар конференция аясында ландшафттарды қалпына келтіру, климаттық тәуекелдерді басқару, су-энергетикалық инфрақұрылым, жаңартылатын энергия көздері және климаттық қаржыландыру тетіктері талқыланатыны айтылды.
Мамедов климаттық саясаттың көпқырлы сипатына тоқталды.
Климаттық күн тәртібі тек экологиялық емес, сонымен қатар экономикалық және әлеуметтік мәселе, - деді ол.
Ол сондай-ақ өңірлік ынтымақтастықтың маңызын атап өтті.
Су, жердің деградациясы, тау экожүйелері және азық-түлік қауіпсіздігі сияқты мәселелер ұзақ мерзімді және бірлескен шешімдерді талап етеді, - деді сарапшы.
Еске салайық, бұған дейін Ингер Андерсен Орталық Азия экологиялық мәселелерді бірге шешуі керек екенін айтты.
