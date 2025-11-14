Саакашвили Зеленскийден оны Украинаға қайтаруды сұрады

Михаил Саакашвили Владимир Зеленскийден оны азаматтық әскери тұтқын деп танып, Украинаға қайтаруды сұрады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Зеленскийге ашық хат
Бірнеше қылмыстық айыппен жазасын өтеп жатқан Грузияның бұрынғы президенті Михаил Саакашвили өзінің Facebook парақшасында Украина президенті Владимир Зеленскийге ашық хат жазды. Саясаткер өзінің Украина азаматы екенін еске түсіріп, "Грузиядағы ресейшіл режим" заңсыз ұстаған азаматтық әскери тұтқын ретінде тануды сұрады.
Мені осы соғыстың азаматтық тұтқындарының тізіміне қосыңызшы... Мен украиналықтар өздерін тастамайтынын білемін және мен сізге сенемін, - деп жазды Саакашвили.
Айыптаулар және қайтару туралы өтініш
Бұрынғы президент Ресейдің Украинаға қарсы соғысы басталғаннан кейін 2022 жылдың наурыз айында түрмеде уланғанын мәлімдеді. Ол бұған өзі ресейшіл деп сипаттаған қазіргі Грузия үкіметінің өкілдері жауапты деп мәлімдейді.
Менің қудалауым мен тағдырым соғыспен байланысты. Мұны ресми түрде мойындауды сұраймын, - деп атап өтті Саакашвили.
Емдеуден кейін түрмеге оралу
12 қарашада Саакашвили "Вивамед" клиникасынан Рустави түрмесіне ауыстырылды, онда ол жазасын өтеуді жалғастырады. Дәрігерлер оның жағдайы қанағаттанарлық екенін және одан әрі стационарлық емдеуді қажет етпейтінін мәлімдегенін жазғанбыз.
Айта кетейік, Михаил Саакашвили 2004 жылдан 2013 жылға дейін Грузия президенті қызметін атқарды, содан кейін Украина азаматтығын алды және Одесса облыстық мемлекеттік әкімшілігінің басшысы қызметін атқарды. Ол Грузияға оралғаннан кейін 2021 жылдың 1 қазанында тұтқындалып, бірнеше айып бойынша 12 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды.