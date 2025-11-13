Үш жыл ауруханада болған Саакашвили түрмеге қайтарылды

Вивамед клиникасында үш жарым жылын өткізген Грузияның бұрынғы президенті Михаил Саакашвили Рустави түрмесіне қайтарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Georgia Online-ға сілтеме жасап.
Елдің қылмыстық атқару қызметі Саакашвилидің денсаулығы қанағаттанарлық және оған енді стационарлық емдеу қажет емес екенін хабарлады.
Сотталған бұрынғы президент Вивамед клиникасына 2022 жылдың 12 мамырында ауыстырылды. Осы уақыт ішінде оған медициналық көмек көрсетілді.
Грузия заңнамасына сәйкес, науқасты азаматтық ауруханадан қылмыстық атқару мекемесіне қайтару емдеуші дәрігердің шешімі бойынша, олардың денсаулық жағдайын ескере отырып жүзеге асырылады. Сотталған тұтқын Михаил Саакашвилидің денсаулық жағдайы қанағаттанарлық болғандықтан және оған енді стационарлық емдеу қажет емес болғандықтан, ол азаматтық клиникадан шығарылып, №12 қылмыстық атқару мекемесіне қайтарылды, онда ол жазасын әдеттегідей өтей береді», - делінген Қылмыстық атқару қызметі мәлімдемесінде.
Vivamed клиникасының клиникалық директоры Зураб Чхайдзе оны босату туралы шешімді Саакашвилидің емдеуші дәрігері қабылдағанын айтты. Чхайдзенің айтуынша, бұрынғы президент түрмеге ауыстырылғаны туралы хабарды өте сабырлы қабылдады.
6 қарашада Грузияның Бас прокуратурасы бұрынғы президент Михаил Саакашвилиге қарсы төңкеріс жасауға шақырғаны үшін тағы бір қылмыстық іс қозғады.
Михаил Саакашвили 2004 жылдан 2013 жылға дейін Грузия президенті қызметін атқарды. 2013 жылы ол Грузия азаматтығынан бас тартып, Украина азаматтығын қабылдады. Ол 2021 жылдың 1 қазанында шекарадан өткен кезде Грузияда ұсталды. Саакашвили бірнеше қылмыстық айыптар бойынша сотталған. Оның жалпы жаза мерзімі 12 жыл алты ай.