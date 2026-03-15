Референдумдағы «ерекше вайб»: Қазақстандықтар дауыс беру барысында креатив танытуда
Сайлауға келушілер ұлттық нақыштағы киімдер мен түрлі мультфильм кейіпкерлерінің костюмдерін киіп, көпшіліктің назарын аударды.
Бүгiн 2026, 10:32

Республикалық референдум тек азаматтық жауапкершілік сынағы ғана емес, сонымен қатар әркімнің өзіндік ерекшелігін көрсететін алаңына айналды. Еліміздің әр өңірінен келген жаңалықтар бүгінгі саяси науқанның қаншалықты көңілді өтіп жатқанын аңғартады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мәселен, Қостанай облысында бір тұрғын сайлау учаскесіне аты аңызға айналған Қыдыр ата бейнесінде келсе, басқа аймақтарда жұртшылық ұлттық нақыштағы киімдер мен түрлі мультфильм кейіпкерлерінің костюмдерін киіп, көпшіліктің назарын аударды. Ал Астанада бір бойжеткен тіпті үй халатымен және робот-итімен келіп, жиналғандарды таңғалдырып қана қоймай, көңіл-күйін көтерді.
Жалпы алғанда, еліміздің барлық өңіріндегі сайлау учаскелерінде жылы әрі достық атмосфера орнаған. Бұл референдум қазақстандықтарды біріктіре түскен, нағыз халықтық мерекеге айналды.
Ең оқылған:
- Трамп Иранмен соғыстың қашан аяқталатынын айтты
- Иран бір ғана азиялық елдің кемелеріне Ормуз бұғазы арқылы өтуге рұқсат берді
- Маңғыстау облысында қыз алып қашқандарға үкім шықты
- Түрмеден – ауруханаға: Бразилияның бұрынғы президенті Жаир Болсонаро ауыр халде
- МАГАТЭ Иранда ядролық қарудың жоқ екенін растай алмай отыр