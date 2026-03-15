Референдум учаскелерінде қоғамдық тәртіп бұзылған жоқ – ІІМ
Жағдай тұрақты және полицияның толық бақылауында.
Бүгiн 2026, 21:57
61Фото: Орталық коммуникациялар қызметі
Еліміздегі референдум учаскелерінде қоғамдық тәртіпті өрескел бұзу фактілері тіркелмеді. Бұл туралы Референдум – 2026 онлайн-марафоны аясында Орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Шыңғыс Әлекешев мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оның айтуынша, полиция қызметкерлері республикалық референдумның қауіпсіз өтуін қамтамасыз етіп, сайлау комиссиялары мен байқаушылардың жұмысына және азаматтардың еркін дауыс беруіне қажетті барлық жағдайды жасаған.
Еліміздегі 10 мыңнан астам референдум учаскесінің ешқайсысында қоғамдық тәртіпті өрескел бұзу фактілері болған жоқ. Қазіргі уақытта учаскелерде дауыстарды санау жұмыстары жүріп жатыр. Жағдай тұрақты және полицияның толық бақылауында. Дауыстарды санау аяқталғаннан кейін полиция қызметкерлері бюллетеньдер мен хаттамаларды өңірлік комиссияларға қауіпсіз жеткізуді қамтамасыз етеді, – деді спикер.
