"Реал Мадрид" Хаби Алонсоға алғыс айтып, келісімшартты тоқтатты

Мадридтің "Реал" клубы бас бапкер Хаби Алонсомен екіжақты келісім арқылы келісімшартты мерзімінен бұрын тоқтатты. Испаниялық маман команданы 2025 жылдың жазынан бастап басқарған болатын. Осы уақыт аралығында "корольдік клуб" бірқатар маңызды нәтижеге қол жеткізіп, бірнеше бағытта тұрақты ойын өрнегін көрсете алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Клубтың ресми мәлімдемесінде Хаби Алонсо мен оның бапкерлер штабына атқарған еңбегі үшін ризашылық білдірілді.
Команда Хаби Алонсоға және оның көмекшілеріне кәсібилігі, жанкешті жұмысы мен адалдығы үшін алғыс айтады. Алдағы мансабына табыс тілейміз, - делінген хабарламада.
Енді мадридтік ұжымның тізгінін «Реал Мадрид Кастилья» командасын жаттықтырып жүрген Альваро Арбелоа қолға алады. Бұрынғы қорғаушы негізгі құрамда 2009-2016 жылдары өнер көрсетіп, барлық жарысты қоса есептегенде 238 ресми кездесуге қатысқан. Сол кезеңде Арбелоа командамен бірге 8 трофей жеңіп алған.
Қазіргі таңда "Реал Мадрид" Испания чемпионатының турнирлік кестесінде 19 турдан кейін 45 ұпай жинап, екінші орынға тұрақтаған. Жаңа бапкердің жетекшілігімен команда Ла Лигада да, Еуропа аренасында да нәтижені күшейтіп, биік мақсаттарға ұмтылуды көздеп отыр.
Осылайша, Хаби Алонсомен қоштасу жанкүйерлер үшін эмоциялық сәт болуы мүмкін. Дегенмен, Альваро Арбелоа бастаған жаңа кезең клуб үшін тың серпін беріп, тактикалық тұрғыда жаңаша бағыт қалыптастыруы ықтимал.