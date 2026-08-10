Қызылордадағы жаңа ЖЭО 500 млн кВт·сағ электр энергиясын өндірді
10 Тамыз 2026, 11:11
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10 Тамыз 2026, 11:1110 Тамыз 2026, 11:11
282Фото: gov.kz
Қызылордадағы жаңа газ жылу электр станциясы 500 млн кВт·сағат электр энергиясын өндірді
Қызылордада іске қосылған қуаты 240 МВт жаңа бу-газ қондырғысы Қазақстанның Бірыңғай электр энергетикалық жүйесіне қосқан үлесін ұлғайтуда. Станция іске қосылғаннан бері шамамен 500 млн кВт·сағат электр энергиясын өндіріп, тұтынушыларды электр энергиясымен сенімді қамтамасыз етуге өз үлесін қосып келеді.
Бұл туралы ҚР Энергетика министрлігі хабарлады.
Бұл көлем 130 мың пәтерді бір жыл бойы электр энергиясымен қамтамасыз етуге немесе халқы 400 мыңнан астам адамды құрайтын қаланың бір жылдық электр энергиясына деген қажеттілігін өтеуге жеткілікті.
Биыл Қазақстанда жалпы қуаты 2,6 ГВт жаңа генерация көздерін іске қосу жоспарлануда. Атап айтқанда, 4 газ электр станциясы пайдалануға беріледі, сондай-ақ екі электр станциясын кеңейту жоспарланған. Бұдан бөлек, жаңартылатын энергия көздерінің 10 жаңа нысаны іске қосылады.
Бұл жобаларды іске асыру 2027 жылдың бірінші тоқсанында елдегі электр энергиясы тапшылығы мәселесін шешуге, ал 2029 жылға қарай электр энергиясының тұрақты профицитіне шығуға мүмкіндік береді.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қызылордада жаңа газ жылу электр орталығы тәулік бойы жұмыс істей бастағанын хабарланды.
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