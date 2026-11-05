Қызылордада Президент Жолдауын түсіндіру бойынша маңызды кездесулер өтті
Қызылордада Президент Жолдауының басым бағыттары талқыланды.
Қызылорда қаласында Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында айқындалған басым бағыттарды кеңінен түсіндіру мақсатында республикалық ақпараттық-түсіндіру тобының кездесулері өтті.
Алдымен Қызылорда қаласындағы «Достық үйінде» зиялы қауым, азаматтық қоғам және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен өткен кездесуге Қазақстан Халық Кеңесінің мүшелері Мұрат Әбенов, Жанар Бимұратқызы, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Ербол Тұяқбаев, Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Кенжеханұлы және облыс әкімінің орынбасары Мейрамбек Шермағанбет қатысты.
Келесі «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясында» энергетика саласының ардагерлері, жұмысшы мамандарымен өткен кездесуге Құрылтай депутаты Айдарбек Қожаназаров, Қазақстан Халық Кеңесінің мүшелері Мейрамбек Жұмашев, Энергетика вице-министрі Ерлан Акбаров және облыс әкімінің орынбасары Бақыт Жаханов қатысты.
Мемлекет басшысы болашақ экономикасына көшудің құқықтық негізін қалыптастыру үшін жаңа Азаматтық кодекс қабылдаудың маңызын атап өтті.
Бұл бастама экономикалық қатынастарды заман талабына сай жаңғыртуға, кәсіпкерлік қызметтің құқықтық кепілдіктерін нығайтуға және инвестициялық ахуалды жақсартуға бағытталған.
Елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету – басты міндеттердің бірі. Жолдауда әлеуметтік қолдау жүйесін қайта қарауға, азаматтардың экономикалық дербестігін қалыптастыруға баса мән берілген.
Электр энергиясымен тұрақты қамтамасыз ету – елдің экономикалық дербестігі мен бәсекеге қабілетін айқындайтын маңызды фактор. «Еліміз 2029 жылға қарай қуат көзін артығымен өндіретіндей деңгейге жету керек» деген стратегиялық міндет қойылғаны белгілі.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Сыр өңірінің ауыл шаруашылығы әлеуетіне ерекше тоқталып, күрделі климаттық жағдайға қарамастан, диқандар жүгері мен соя өсіруде нәтижелі жұмыс атқарып жатқанын айтты.
Осыған орай, кездесулерде экономиканы жаңғырту, кәсіпкерлікті қолдау, заңнаманы жетілдіру, энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және халықтың әл-ауқатын арттыру мәселелері қозғалды.
Сондай-ақ әлеуметтік саясатты жаңғырту, агроөнеркәсіп кешенін дамыту, қоғамдық келісім мен ұлттық құндылықтарды нығайту бағыттары қамтылды. Шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында кәсіпкерлік субъектілерін тексеруге үш жылдық мораторий енгізудің, әкімшілік кедергілерді азайтудың артықшылықтары сөз болды.
Қоғамдық даму мен идеологиялық тұрақтылық мәселелері де басқосулардың негізгі тақырыптарының біріне айналды.
Кездесулерде республикалық ақпараттық-түсіндіру тобы спикерлерінің Жолдаудың басым бағыттарын кеңінен түсіндіру бағытында жасаған баяндамаларына орай қатысушылар ұсыныс-пікірлерін ортаға салды.
Айта кетейік, Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын түсіндіру бойынша республикалық ақпараттық-түсіндіру тобының өңірдегі жұмысы жалғасуда.
Алдағы уақытта топ мүшелері кәсіпкерлермен, білім саласының өкілдерімен және аудан тұрғындарымен де кездесіп, Жолдаудың негізгі бағыттарын кеңінен түсіндіруді және халықпен ашық пікір алмасуды жоспарлауда.
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