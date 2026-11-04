Астанада дәмханадан өрт шықты
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
4 Қараша 2026, 02:34
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4 Қараша 2026, 02:344 Қараша 2026, 02:34
88Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Астананың Нұра ауданындағы Тұран даңғылында орналасқан дәмханалардың бірінде өрт болды. Оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігінің өрт сөндірушілері жедел жетті.
Өрт сөндірушілер екі қабатты жеке ғимараттағы дәмхананың мангал аймағы үстіндегі төбе жабындысы мен желдету жүйесі жанып жатқанын анықтады.
Өрт 15 шаршы метр аумақта толық сөндірілді. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
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