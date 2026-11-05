Қызылордада із-түссіз жоғалған 65 жастағы ер адамның мәйіті табылды

5 Қараша 2026, 11:09
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Ербол Бекболат 5 Қараша 2026, 11:09
5 Қараша 2026, 11:09
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Ербол Бекболат

Қызылордада бірнеше күн бұрын хабар-ошарсыз кеткен 65 жастағы Ғани Көшербаевтың мәйіті табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қала тұрғыны 29 қазан күні үйінен шығып, қайта оралмаған. Оны іздеуге барлық күш пен құрал жұмылдырылып, кешенді жедел-іздестіру жұмыстары жүргізілген.

Іздестіру жұмыстарының нәтижесінде жоғалған ер азаматтың мәйіті қала аумағынан табылды. Сот сараптама қорытындысымен мәйіттен зорлық-зомбылық белгілері анықталған жоқ, - делінген полиция департаментінің хабарламасында.

Ведомство марқұмның туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтты.

Бұған дейінгі жарияланған ақпараттарда Ғани Көшербаевтың деменция диагнозы бар екені айтылған еді. 

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