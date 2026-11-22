Қызылорда облысында жаңа туған нәрестені құтқару үшін ТЖМ тікұшағы жіберілді
Санитарлық авиацияның көмегімен жаңа туған нәресте Қызылордадан Жосалыға жеткізіліп, оған мамандандырылған медициналық көмек көрсету ұйымдастырылды.
22 Қараша 2026, 16:21
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22 Қараша 2026, 16:2122 Қараша 2026, 16:21
28Фото: ҚР ТЖМ
Қызылорда облысында жаңа туған нәрестені шұғыл түрде тасымалдау үшін Төтенше жағдайлар министрлігінің тікұшағы санитарлық рейс жасады.
Алдыңғы күні санитарлық авиацияның өтінімі бойынша Қызылорда – Жосалы – Қызылорда бағытымен тікұшақ ұшырылған.
Рейстің негізгі мақсаты – жаңа туған нәрестені қажетті мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін медициналық мекемеге жедел жеткізу.
ТЖМ мәліметінше, санитарлық авиацияны пайдалану кішкентай науқасты қысқа мерзімде тасымалдауға мүмкіндік берген. Нәрестелерге медициналық көмек көрсету кезінде мұндай жеделдік ерекше маңызды, өйткені оларды мамандарға уақытылы жеткізу үлкен рөл атқарады.
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