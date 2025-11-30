Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қызылорда облысында 30-дан аса шетел азаматы жолда қалып қойды

Бүгiн, 15:47
62
Бөлісу:
Төтенше жағдайлар министрлігі
Фото: Төтенше жағдайлар министрлігі

ТЖМ құтқарушылары 34 адамды эвакуациялады, деп хабарлайды BAQ.KZ Төтенше жағдайлар министрлігіне сілтеме жасап.

Бүгін 112 пультіне Қызылорда облысы Арал ауданы аумағындағы «Қарабұтак–Қызылорда–Шымкент» автожолының 73-шақырымында шетел азаматтары мінген автобус сынып қалғаны жөнінде хабарлама түскен.

Автобустың ішінде 34 адам болған. Жолаушылар Ресей Федерациясынан Сарыағаш қаласына бет алған, - делінген ведомство таратқан хабарламада.

Оқиға орнына ТЖМ құтқарушылары шұғыл жетіп, барлық 34 адамды Арал қаласына жақын орналасқан жылыту пунктіне эвакуациялады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Мексикада барға қарулы шабуылдан алты адам қаза тапты
Келесі жаңалық
Тоқаев Қырғызстан президентін құттықтады
Өзгелердің жаңалығы