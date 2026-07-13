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  • Қытайда тасқыннан кейін елді мекендерге 900-ге жуық жылан тарап кеткен

Қытайда тасқыннан кейін елді мекендерге 900-ге жуық жылан тарап кеткен

Осыған байланысты төтенше жағдай қызметтері тұрғындарға су басқан аумақтарға бармауға және жыландарды өз бетінше ұстауға әрекет жасамауға кеңес берді.

13 Шілде 2026, 09:09
АВТОР
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panaroma 13 Шілде 2026, 09:09
13 Шілде 2026, 09:09
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Фото: panaroma

Қытайдағы су тасқыны кезінде 900-ге жуық жылан фермадан қашып кетті Қытайдың оңтүстігіндегі Гуанси-Чжуан автономиялық ауданында болған жойқын су тасқыны салдарынан жылан өсіретін ферма қирап, шамамен 900 жылан сыртқа шығып кеткен.

Алдын ала мәлімет бойынша, тасқын су ферма қоршауларын бұзып кеткеннен кейін улы кобраларды қоса алғанда жүздеген жылан жақын маңдағы елді мекендерге тарап кеткен.

Осыған байланысты төтенше жағдай қызметтері тұрғындарға су басқан аумақтарға бармауға және жыландарды өз бетінше ұстауға әрекет жасамауға кеңес берді.

Жергілікті билік қашып кеткен жыландарды іздеу үшін арнайы топтар құрған. Кейбір тұрғындар жылан шаққаны туралы хабарланған, ал медициналық мекемелерде жылан уына қарсы препараттар қоры толықтырылған.

Аймақтағы су тасқыны «Майсак» тайфуны әкелген нөсер жауыннан кейін орын алған. Табиғи апат салдарынан мыңдаған адам қауіпсіз жерге көшіріліп, құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.

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