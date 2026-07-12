АҚШ Ираннан Ормуз бұғазындағы кеме қатынасына кепілдік талап етті
АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтон мен Тегеран келіссөздерді жалғастыруға келіскенін мәлімдеді.
АҚШ Ираннан Ормуз бұғазындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді талап етуде.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, Иранның Сыртқы істер министрі Аббас Аракчи Оманға барып, Ормуз бұғазы арқылы кемелердің қауіпсіз өту мәселесін талқыламақ. Вашингтон Тегераннан халықаралық су жолындағы еркін әрі қауіпсіз навигацияға жария түрде кепілдік беруді сұрап отыр.
АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтон мен Тегеран келіссөздерді жалғастыруға келіскенін мәлімдеді. Оның айтуынша, осы аптадағы шиеленіске қарамастан, тараптар диалогтан бас тартпайды. Сонымен бірге ол бұған дейінгі уақытша бітімнің күшін жойғанын айтты.
Reuters мәліметінше, Иран, АҚШ, Қатар және Пәкістан өкілдері арасында телефон арқылы келіссөз ұйымдастыру жоспарланған. Делдалдық миссияны Оман атқарып жатыр.
Апта басында Ормуз бұғазында үш коммерциялық танкерге шабуыл жасалғаннан кейін АҚШ Ирандағы нысандарға соққы беріп, Тегеран Парсы шығанағындағы америкалық әскери базаларға жауап шабуылдарын жасағанын мәлімдеді. Иран шабуылдарға қатысы барын ресми мойындаған жоқ.
Вашингтон Ормуз бұғазы арқылы өтетін халықаралық кеме қатынасының толық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді талап етіп отыр. Бұл бұғаз арқылы әлемдік мұнай тасымалының шамамен бестен бірі өтеді, сондықтан аймақтағы кез келген шиеленіс мұнай бағасы мен жаһандық нарықтарға тікелей әсер етеді.
Соған қарамастан, АҚШ шенеуніктері соңғы күндері жүргізілген келіссөздердің нәтижелі өткенін айтып, дипломатиялық жолмен шешім табуға мүмкіндік әлі де бар екенін жеткізді.
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