Қытайда 100 тонна шоколадтан тұратын музей көрсетілді. Көрмеде не бар?

Қытайдың Сиань қаласындағы әйгілі Datang Everbright City кешеніне күн сайын мыңдаған турист келеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Сиань қаласынан.
Үлкен Қаз мұнарасының етегінде кешкісін көше нағыз мерекелік көңіл күйге бөленеді. Мұнда музыкалық және би қойылымдары қойылады, жарыққа толы субұрқақтар жұмыс істейді. Қонақтар дәстүрлі киім киіп суретке түсіп, Таң әулетінің дәуірін еске түсіретін жарықтандырылған ғимараттардың арасында серуендейді.
Кешендегі жаңа мәдени нысандардың бірі – Choc Choco Chocolate Museum.
Аумағы 10 мың шаршы метрден асатын көрмеде жүздеген шоколадтан жасалған туындылар қойылған. Олардың ішінде Чанъань қаласының макеттері, терракота сарбаздары және Сианьнің әйгілі сәулет ескерткіштері бар.
Коллекцияны дайындауға шамамен 100 тонна шоколад жұмсалған.
Мұражайда негізгі экспозициядан бөлек, дегустация аймақтары, кәдесый дүкені және шоколад жасауға арналған шеберлік алаңдары бар.
Арнайы бағдарламалар аясында шетелдік қонақтардың қатысуымен іс-шаралар өтті. Журналистер түрлі елдерден келіп, қытайлық шоколад мәдениетімен танысып, өз қолымен шоколад әзірлеуге мүмкіндік алды.
Ұйымдастырушылар мұражайды Сианьнің жаңа мәдени бренді ретінде таныстырады. Олардың айтуынша, жоба “шоколад арқылы мыңжылдық тарихты қайта бейнелеп, ұлы қытай өркениетіне құрмет көрсетеді”.
“Цяокэцяокоу” шоколад мұражайы – көне өркениетті тәтті өнер арқылы жаңаша тануға мүмкіндік беретін бірегей орын.
Сианьнің үш мың жылдық тарихы мұнда шоколадтың иісімен астасып, қаланы жаңа қырынан ашады.