Нөсер жауын мен сел тасқындары Қырғызстанның бірнеше өңіріне айтарлықтай зиян келтірді. Республика Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, 19-21 маусым аралығында ел аумағында сел жүруі мен су басудың 66 дерегі тіркелген.
Ең күрделі жағдай Баткен, Ош, Жалал-Абад, Талас және Нарын облыстарында қалыптасты. Үш күн ішінде табиғат апаты 300-ден астам тұрғын үйді, ондаған инфрақұрылым нысанын және ауыл шаруашылығы алқаптарын қамтыды.
Тек 19 маусым күні Қырғызстанның әртүрлі өңірлерінде 13 сел және үш су басу оқиғасы тіркелді. Соның салдарынан 42 тұрғын үй, шаруашылық құрылыстары, жолдар мен суару арналары зардап шекті. Бір жеңіл автокөлікті су ағыны ағызып әкетті.
Келесі күні жағдай одан әрі күрделене түсті. 20 маусымда елде 21 сел және бір су басу оқиғасы тіркелді. Сел тасқындары 212 тұрғын үйді, алты әлеуметтік нысанды, екі базарды, бір мешітті және сегіз шаруашылық құрылысын зақымдады. Сонымен қатар жолдар, суару желілері мен 44 гектар ауыл шаруашылығы жері бүлінді. Табиғат апаты электр беру желілерінің екі тірегін және алты көпірді қиратып кетті. Құтқарушылар 50 адамды эвакуациялауға мәжбүр болды.
21 маусымда республика бойынша тағы 26 сел жүру және екі су басу оқиғасы тіркелді. Бұл күні 75 тұрғын үй, бір дүкен, сегіз шаруашылық құрылысы және 20 гектардан астам егіс алқабы зардап шекті.
Қырғызстан Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, тұрғындар арасында қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Алайда сел тасқындары жылқы, сиыр, қой және бұзау секілді үй жануарларын ағызып әкеткен.
Қазіргі уақытта құтқарушылар мен жергілікті билік өкілдері табиғат апатының салдарын жою жұмыстарын жалғастырып жатыр. Апаттан кейінгі қалпына келтіру жұмыстары елдің 19 елді мекенінде жүргізілуде.
Сел жүруі мен су басу оқиғалары ең көп тіркелген өңір – Баткен облысы. Мұнда мұндай 16 жағдай болған. Одан кейін Талас және Жалал-Абад облыстары тұр, аталған өңірлердің әрқайсысында 13-тен осындай оқиға тіркелген.
Қырғызстанда үш күн ішінде селден 300-ден астам үй зардап шекті
Апаттан кейінгі қалпына келтіру жұмыстары елдің 19 елді мекенінде жүргізілуде.
Бүгiн 2026, 14:03
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