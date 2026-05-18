Қырғызстанда Олжас Сүлейменовке Нобель сыйлығын беру ұсынылды
Бішкектегі халықаралық форумда Олжас Сүлейменовтің әдебиет пен антиядролық қозғалысқа қосқан үлесі ерекше аталды.
Бішкекте Олжас Сүлейменовтің 90 жылдығына арналған халықаралық дөңгелек үстел өтті. Іс-шара барысында белгілі қазақстандық ақын әрі қоғам қайраткерін Нобель сыйлығына ұсыну бастамасы көтерілді.
Олжас Сүлейменовті Нобель сыйлығына ұсыну мүмкіндігі туралы Шыңғыс Айтматов атындағы Халықаралық Ыстықкөл форумының президенті Асқар Айтматов мәлімдеді.
Оның айтуынша, бұл – қырғызстандық ғалым Зайнидин Курмановтың қоғамдық бастамасы.
Олжас Сүлейменовтің кандидатурасын Нобель сыйлығына ұсыну туралы сөз болып отыр, – деді Асқар Айтматов.
Дөңгелек үстелге қатысушылар қазақстандық қаламгердің әдебиетке, түркі мәдениетінің дамуына ғана емес, жаһандық антиядролық қозғалысты нығайтуға қосқан үлесін ерекше атап өтті.
Сүлейменовті әлемдік деңгейдегі тұлға деп атады
Кездесу барысында Олжас Сүлейменов бірнеше мәрте планетарлық ауқымдағы тұлға әрі қазақ зиялыларының ең танымал өкілдерінің бірі ретінде аталды.
Қатысушылар әсіресе Сүлейменов негізін қалаған «Невада – Семей» қозғалысының қызметіне тоқталды. Аталған қозғалыс Семей ядролық полигонын жабуда шешуші рөл атқарып, ядролық қарусыз әлем үшін күрестің символдарының біріне айналды.
Сонымен қатар спикерлер кеңестік кезеңде көптеген оқырман үшін маңызды мәдени-тарихи оқиға болған «Аз и Я» кітабының ықпалын еске алды.
Олжас Сүлейменов онлайн форматта сөз сөйледі
Дөңгелек үстел барысында ұйымдастырушылар Олжас Сүлейменовпен тікелей байланыс ұйымдастырды.
Жазушы іс-шара қатысушыларына алғысын білдіріп, баршаға бейбітшілік пен амандық тіледі.
Конференцияға Қазақстан мен Қырғызстанның дипломаттары, ғалымдары, қоғам қайраткерлері және мәдени ұйым өкілдері қатысты.
Бұған дейін Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан көрнекті ақын, жазушы әрі қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовті 90 жылдық мерейтойымен құттықтаған болатын.
Қала басшысы Қазақстанның халық жазушысының шаңырағына барып, жылы отбасылық жағдайда Мемлекет басшысының құттықтау хатын оқып берді.
Құттықтауда Олжас Сүлейменовтің Қазақстанда ғана емес, халықаралық деңгейде де көрнекті ақын, ойшыл және беделді қоғам қайраткері ретінде кеңінен танылғаны атап өтілген.
Сіз көрнекті ақын, ойшыл әрі беделді қоғам қайраткері ретінде Қазақстанда және әлемдік деңгейде зор құрмет пен мойындауға ие болдыңыз. Сіздің гуманистік идеяларыңыз ұлттық мәдениет пен қоғамдық-саяси ойдың асыл қазынасына айналып, мемлекетіміздің шекарасынан тыс жерлерге де кеңінен тарады. Бірегей шығармашылығыңыз арқылы қазақ халқының тарихи санасының жаңғыруына орасан зор үлес қостыңыз, – делінген Мемлекет басшысының құттықтауында.
Олжас Сүлейменовтің есімі қазіргі Қазақстан тарихында ерекше орын алады. XX-XXI ғасырлардағы ірі ақын-жазушылардың бірі әдеби шығармашылығымен ғана емес, белсенді қоғамдық-саяси қызметімен де әлемдік деңгейде мойындалды. Оның шығармалары көптеген тілге аударылып, бүгінге дейін оқырмандардың үлкен қызығушылығын тудырып келеді.
