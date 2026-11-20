Қырғызстанда бір тәуліктің ішінде 5 рет жер сілкінді
Қырғызстанның Баткен, Ош және Нарын облыстарында жерасты дүмпулері тіркелді. Түнде жер сілкінісі Ош қаласынан 125 шақырым қашықтықта болған, деп хабарлайды BAQ.KZ 24.kg-ға сілтеме жасап.
Сейсмологтар алғашқы жер сілкінісін 19 қараша күні сағат 05:02-де Қырғызстан мен Тәжікстан шекарасында тіркеді.
Қырғызстан Сейсмология институтының мәліметінше, ел тұрғындары бұл дүмпулерді сезбеген. Тағы үш жер сілкінісі жергілікті уақыт бойынша сағат 11:56, 15:20 және 15:36-да болды. Олардың ошағындағы қарқындылығы 3-тен 3,5 балға дейін жетті.
Бесінші жер сілкінісі 20 қараша күні сағат 02:39-да тіркелді. Оның эпицентрі Ош облысындағы Бор-Дөбө ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай жеті шақырым жерде орналасқан.
Сейсмологтар оның магнитудасын 3,9 деп бағалады. Ауылдың өзінде дүмпулер 3 балл деңгейінде сезілді.
24.kg таратқан ақпаратта зардап шеккендер мен қираған ғимараттар туралы мәлімет жоқ.
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