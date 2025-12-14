Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Құжатсыз ет сатқан жандар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін

Бүгiн, 06:47
284
Бөлісу:
pexels.com
Фото: pexels.com

Елімізде ветеринарлық құжатсыз ет сатқан жандар үшін қылмыстық жауапкершілік енгізу жоспарланып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалин.айтты.

Вице-министр ет сатудағы заңсыздық туралы 2026 жылы Парламентте талқыланатын ветеринария туралы жаңа заңда қарастырылатынын айтты.

Халық 3 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұлдан қорықпайды. Оны қатаңдату керек, себебі бұл азық-түлік қауіпсіздігімен байланысты. Мұндай істерді айыппұлмен емес, қылмыстық заңмен жазалау керек, – деп атап өтті ол..

Вице-министр сонымен қатар ет және ет өнімдерінің цифрлық қадағалануы керектігін мәлімдеді.

Өндірілетін өнімдердің барлығы мал сою алаңдарында немесе ет комбинаттарында сойылып, ветеринарлық-санитарлық сараптамадан өтуі керек. Аталмыш тексеруден кейін біз еттің қайда кететінін көреміз — базарға, мектепке, балабақшаға немесе ауруханаға. Біз соңғы тұтынушыны көруіміз керек, – деп түсіндірді ол.

Бұл жүйе бүкіл ел аумағы бойынша енгізіліп жатыр және жақын арада мейрамханалар мен қоғамдық тамақтану нысандарын қамтитын болады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
ЮНЕСКО киіз үй жасау және қолдану дәстүрін кеңейтілген аталым ретінде мақұлдады
Келесі жаңалық
Бүгін тек Алматыда ауа сапасы нашарлауы мүмкін
Өзгелердің жаңалығы