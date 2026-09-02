Құзға өрмелеуден әлем кубогы кезеңіне қатысатын спортшылар анықталды
Жарыс 18-20 қыркүйек аралығында өтеді.
2 Қыркүйек 2026, 02:37
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2 Қыркүйек 2026, 02:372 Қыркүйек 2026, 02:37
48Фото: ҚР ҰОК
Жарыс 18-20 қыркүйек аралығында өтеді. Қазақстан атынан додаға бес спортшы қатысады.
Ерлер арасындағы «жылдамдық» сайысында Әлихан Татамбай, Рашид Хайбуллин және Ришат Хайбуллин өнер көрсетеді. Әйелдер арасында Арина Новицкая мен Анна Баларшина ел намысын қорғайды.
ҚР ҰОК мәліметінше, Қазақстан спортшылары эстафеталық сайыстарға да қатысады. Ерлер эстафетасында ел атынан Рашид Хайбуллин мен Ришат Хайбуллин шығады. Әйелдер эстафетасында Анна Баларшина мен Арина Новицкая өнер көрсетеді.
Ал аралас эстафетада Қазақстан құрамасының сапында Әлихан Татамбай мен Арина Новицкая бақ сынайды.