«Қазақ газеттері» ЖШС бас директоры тағайындалды
Ержан Байтілес «Қазақ газеттері» ЖШС бас директоры болып тағайындалды.
Байтілес Ержан Айтөреұлы «Қазақ газеттері» ЖШС бас директоры болып тағайындалды. Бұл туралы Qazaq Gazetteri ресми парақшасы жазды.
Ержан Байтілес – қазақ журналистикасында өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан қаламгер. Еңбек жолын ақпарат саласынан бастап, баспасөздің түрлі бағыттарында қызмет атқарды. Журналистік тәжірибесі мен редакторлық шеберлігін ұштастыра отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында жауапты міндеттер атқарып келеді.
Оның кәсіби жолы журналистиканың күнделікті тыныс-тіршілігінен бастап, басылымды ұйымдастыру мен басқаруға дейінгі бағыттарды қамтиды. Қаламгер ретінде қоғамдағы өзекті мәселелерді көтеріп, ұлттық құндылықтар мен елдік мәселелерді ақпарат кеңістігінде насихаттауға атсалысты.
«Қазақ газеттері» ЖШС – қазақ баспасөзінде өзіндік орны бар іргелі медиа құрылымдардың бірі. Компания құрамындағы басылымдардың дәстүрі мен қалыптасқан журналистік мектебі жаңа басшыға үлкен жауапкершілік жүктейді.
Айта кетейік, бұған дейін ұжымды алаштанушы ғалым, ҰҒА академигі Дихан Қамзабекұлы басқарған еді. Ол ҚР Құрылтайының депутаты болып сайланды.
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