Президент Қырғызстанға жұмыс сапарымен барды
Қасым-Жомарт Тоқаев ШЫҰ саммитіне қатысу үшін Бішкекке барды
31 Тамыз 2026, 17:11
БӨЛІСУ
31 Тамыз 2026, 17:1131 Тамыз 2026, 17:11
107Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың шақыруымен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 26-отырысына және «ШЫҰ+» форматындағы кездесуге қатысу үшін Бішкек қаласына жұмыс сапарымен барды.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ресми ашылу салтанатына қатысады.
Қазақстан Президентін «Манас» әуежайынан Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы – Президент Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев қарсы алды.
Ең оқылған:
- 500 мың теңгелік қуыршақ: Алматы полициясы күмәнді хабарландыруды тексерді
- 1 қыркүйектен бастап Қазақстанда не өзгереді?
- Сағызға тұншығып қалған: Алматыда әскери қызметші қыздың өмірін құтқарды
- Алматыда ер адам электр самокаттан құлап, қаза тапты
- Аида Балаева журналистерді кәсіби этиканы сақтауға шақырды