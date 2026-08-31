Президент Қырғызстанға жұмыс сапарымен барды

Қасым-Жомарт Тоқаев ШЫҰ саммитіне қатысу үшін Бішкекке барды

31 Тамыз 2026, 17:11
АВТОР
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Ақорда 31 Тамыз 2026, 17:11
31 Тамыз 2026, 17:11
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың шақыруымен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 26-отырысына және «ШЫҰ+» форматындағы кездесуге қатысу үшін Бішкек қаласына жұмыс сапарымен барды.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ресми ашылу салтанатына қатысады.

Қазақстан Президентін «Манас» әуежайынан Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы – Президент Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев қарсы алды.

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