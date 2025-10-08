Құрылыс кодексі Алматыдағы тұрғын үй кешендерінің биіктігін қалай реттемек

Алматыда тұрғын үй құрылысының биіктігі қаланың орналасқан аймағына қарай шектеледі, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Индустрия және құрылыс вице-министрі Қуандық Кажкенов айтуынша, тау бөктеріндегі аумақта тек үш қабатты үйлер салуға рұқсат етіледі. Тиісті талаптар қала құрылысы регламентінде бекітіліп, қаланың бас жоспарларын әзірлеудің негізі болады.
Сейсмикалық жағдай мен жарылымдарға байланысты микрозоналау карталары негізінде нормативтер әзірленеді. Бұл нормативтерді ғылыми-зерттеу институты дайындайды. Сол регламент аясында 5, 9 немесе 12 қабатты тұрғын үйлер салуға болатын аймақтар анықталады. Қала құрылысы жоспары осылай реттеледі, – деді вице-министр.
Бұған дейін мемлекет салынып жатқан ғимараттардың сапасына қатысты ортақ жауапкершілік алатыны айтылған.